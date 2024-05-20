Forbes: «ATACMS могут сделать непригодной ключевую местность войны — Крым»

Силы обороны могли потопить российский тральщик «Ковровец» в Севастополе с помощью поставленных США ракетных комплексов Army Tactical Missile Systems (ATACMS).

Об этом 20 мая сообщает издание ГОРДОН со ссылкой на Forbes.

Издание отмечает, что порт Севастополя в оккупированном Россией Крыму, по которому был нанесён удар в ночь на 19 мая, находится более чем в 240 км к югу от линии фронта.

Поражать точно цель на таком расстоянии могут далеко не все виды ATACMS, и попадание в «Ковровец» может свидетельствовать о том, что Украина получила более точные 170-мильные (272,5 км) M48 или 190-мильные (305,7 км) M57 ATACMS, говорится в статье.

Её авторы считают, что последствия этого «огромны», и то, что осталось от Черноморского флота РФ, который всё ещё стоит на якоре в Севастополе, ждёт «большая беда». У армии оккупантов почти нет возможностей для борьбы с ATACMS в Крыму, сказал изданию португальский военный консультант Нуно Фелиш.

Точные ATACMS могут представлять серьёзную опасность и для Керченского моста, который соединяет юг России с оккупированным полуостровом. Если они попадают в корабль, то способны поразить и мост, говорит норвежский эксперт Фабиан Хоффманн.

По его выражению, ATACMS «имеют серьёзное значение для того, чтобы сделать непригодной ключевую местность войны – Крым».

Одесса News информировала, что США начали поставки в Украину ракет ATACMS средней дальности (летят примерно на 160 км) в 2023 году. В то же время в Киеве призывали Вашингтон предоставить ATACMS дальностью около 300 км, но США отказывали.

Запрет США использовать американское оружие для ударов по территории России всерьёз препятствует усилиям Украины в защите от российских наступательных операций на севере Харьковской области, — говорилось в майском 2024 года в отчёте американского Института изучения войны (ISW).

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