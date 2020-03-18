Одесская полиция переведена на усиленный вариант несения службы

Сотрудники Нацполиции переведены на усиленный вариант несения службы.

Об этом сказали во время селекторного совещания с руководителями главных управлений Национальной полиции в областях заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко и командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан.

Все сотрудники до завершения карантина будут проводить превентивную работу, мероприятия по противодействию преступности и проверять соблюдение временных запретов в отношении пассажирских перевозок, участия в массовых мероприятиях и работы определённых категорий заведений.

«Я подписал приказ о переводе всех подразделений Нацполиции на усиленный вариант несения службы. В такое сложное для государства время мы должны сделать всё, чтобы не допустить распространения коронавируса и роста преступности», — отметил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Он также добавил, что усиленное внимание правоохранители будут уделять, в частности, противодействию нелегальной торговли лекарственными средствами и средствами индивидуальной защиты, а также недопущению их вывоза за границу.

Отмечено, что все правоохранители будут обеспечены средствами защиты, в частности, медицинскими масками и перчатками, антисептическими и дезинфицирующими средствами.

Однако основной задачей для правоохранителей является не наказание нарушителей, а проведение превентивной работы, чтобы не допустить нарушений временных ограничений.

«Все мероприятия, которые будут проводиться, направлены на профилактику. Поэтому важно взаимодействие полицейских с сотрудниками Министерства здравоохранения. В частности, это касается оперативной отработки информации по установлению круга лиц, с которыми контактировали граждане, которые заболели коронавирусом. Наша задача одна: предупредить и не допустить распространения коронавирусной инфекции», — акцентировал Антон Геращенко.

Как сообщала Одесса News, с 12:00 18 марта железнодорожный вокзал в Одессе закрыт для посетителей.

Фото: Нацполиция