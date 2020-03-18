Кто в Одессе и области 19 марта останется без воды

В связи с необходимостью проведения работ 19 марта будет прекращена подача воды некоторым потребителям Одессы и Одесской области.

Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».

Отмечается, что с 09:00 до 20:00 водоснабжение будет прекращено по таким адресам:

— Французский бульвар, 2-6, 1-21,

— Госпитальный пер.,

— ул. Азарова,

— пер. Удельный,

— пер. Санаторный,

— пер. Спортивный,

— ул. Уютная,

— ул. Отрадная,

— ул. Морская;

а также потребителям области:

— с. Крыжановка — 5,

— с. Лески,

— с. Фонтанка,

— с. Вапнярка,

— с. Новая Дофиновка,

— ТРЦ «Ривьера».

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).