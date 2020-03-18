Кто в Одессе и области 19 марта останется без воды

В связи с необходимостью проведения работ 19 марта будет прекращена подача воды некоторым потребителям Одессы и Одесской области.
Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».
Отмечается, что с 09:00 до 20:00 водоснабжение будет прекращено по таким адресам:
— Французский бульвар, 2-6, 1-21,
— Госпитальный пер.,
— ул. Азарова,
— пер. Удельный,
— пер. Санаторный,
— пер. Спортивный,
— ул. Уютная,
— ул. Отрадная,
— ул. Морская;
а также потребителям области:
— с. Крыжановка — 5,
— с. Лески,
— с. Фонтанка,
— с. Вапнярка,
— с. Новая Дофиновка,
— ТРЦ «Ривьера».
Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).