В Украине выросли тарифы на воду, в том числе и в Одессе

В Украине с 1 января выросли тарифы на услуги водоснабжения и водоотвода для 45 водоканалов страны.

Об этом говорится в решении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Так, НКРЭКУ 22 декабря на своём заседании одобрила решение принять постановление «О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 16 июня 2016 года №1141». В результате НКРЭКУ скорректировала тарифы для 45 предприятий, осуществляющих водоснабжение и водоотвод.

В частности, в Киеве в 2022 году вырастут тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод в целом до 30,384 грн за 1 куб. м. В Черновцах до 27,9 грн за кубометр для бытовых потребителей. А в Ивано-Франковске до 28,24 гривни за кубометр водопользования.

Изменились тарифы и для филиала «Инфоксводоканал» в Одессе. На их корректировку повлияли такие факторы, как увеличение объёмов реализации по централизованному водоснабжению на 1,87% и по централизованному водоотводу на 0,03%; рост затрат, связанных с выплатой налогов и сборов на водоснабжение и водоотвод; расходы на оплату электроэнергии на 63,9% по водоснабжению и 67,26% — водоотводу; рост затрат на ремонт; рост амортизации в связи с введением в эксплуатацию основных средств, рост аренды целостного имущественного комплекса; изменение затрат на реагенты, материалы и др.

С учётом всего этого, в Одессе потребители, являющиеся субъектами хозяйствования, будут платить за воду 6,48 грн за 1 куб. м (без НДС), а остальные — т.е. население — 14,93 грн за 1 куб. м (без НДС) и за канализацию (водоотвод) предприятия по 5,39 грн за 1 куб. м (без НДС), а жители города — по 14,37 грн за 1 куб. м.

Как сообщала Одесса News, с 1 января 2022 года плательщики единого налога второй-четвёртой групп, которые проводят наличные расчёты, должны применять в своей деятельности регистраторы расчётных операций (РРО) или программные регистраторы расчётных операций (ПРРО), что повлечёт за собой удорожание стоимости продаваемых этими плательщиками товаров.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat