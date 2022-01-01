Минфин напоминает: с 1 января малому бизнесу нужно ввести кассовые аппараты

С 1 января 2022 года плательщики единого налога второй-четвёртой групп, которые проводят наличные расчёты, должны применять в своей деятельности регистраторы расчётных операций (РРО) или программные регистраторы расчётных операций (ПРРО).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что с 1 января применение РРО/ПРРО остаётся не обязательным только для ФЛП – плательщиков единого налога первой группы и второй-четвёртой групп, которым, в соответствии с постановлением Кабмина №1336 от 23 августа 2000 года, разрешено вместо РРО/ ПРРО использовать расчётные книги и книги учёта расчётных операций (РК и КОРО).

Этим постановлением установлено, что с 1 января 2022 года при продаже товаров (кроме подакцизных) на территории села ФЛП разрешено не использовать РРО/ПРРО (при использовании РК и КОРО) при следующих условиях: если годовой объём расчётных операций не превышает 167 минимальных зарплат (в 2022 году – 1,09 млн грн) на одно структурное (обособленное) подразделение; если такая торговля не будет производиться в одном торговом объекте, где также продаются подакцизные товары; если такими ФЛП не производится дистанционная торговля, в том числе через сеть Интернет; если сельскими советами и советами объединённых территориальных громад не принято решение об обязательном применении РРО/ПРРО на территории соответствующих громад.

При этом отменена возможность не использовать РК и КОРО при предоставлении услуг химчистки, страхования и предоставления туристических и экскурсионных услуг. Для плательщиков единого налога первой группы обязанность вести учёт товарных запасов не вводится. Во всех других случаях для плательщиков единого налога второй-четвёртой группы применение РРО/ПРРО с 1 января становится обязательным.

Как сообщала Одесса News, Кабинет Министров освободил предпринимателей, которые осуществляют розничную торговлю в сельской местности, от обязательного применения регистраторов расчётных операций.

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