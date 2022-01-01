Одесса празднует Новый 2022 год

Сегодня в полночь небо над Одессой озарилось праздничным новогодним фейерверком и тысячи одесситов, собравшихеся в районе Думской площади, подняв кверху головы, любовались новогодними огоньками, загадывая желания на новый, 2022-й год.

В последний день ушедшего года корреспондент Одесса News прошёлся улицами города, чтобы проникнуться предновогодней атмосферой родной Одессы.

Небольшая прогулка по центру показала, что город ещё не пришёл в себя после небольшого обледенения. Из-за плюсовой температуры со всех деревьев капало. Кто-то не спеша прогуливался по Дерибасовской, а кто-то торопился домой с только что купленной ёлкой.

Какая-то мамаша с детьми в Городском саду останавливалась у новогодних инсталляций, которые через несколько часов заискрятся праздничной радугой.

Ёлка на Дерибасовской уже со своим Дедом Морозом. Возле главной ёлки, что на Думской площади, шли последние приготовления к праздничному концерту, полным ходом шёл монтаж новогодней сцены, которую вскоре опробуют оркестр Дедов Морозов, одесские и киевские музыканты, группа «ТІК» и немецкий поп-певец тринидадского происхождения Haddaway.

Новогодняя ярмарка ещё не особо заполнена людьми, но это только пока.

Парочки прогуливаются по Приморскому бульвару и паркам под ним. Морской вокзал тоже опустел. А на Потёмкинской идёт монтаж огромной светодиодной «волны» и парусника, которой расположился прямо возле Дюка.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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