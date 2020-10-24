В Италии из-за COVID-19 отменили знаменитые рождественские ярмарки

Одно из самых популярных в Италии новогодних мероприятий — рождественские ярмарки — в этом году не состоятся из-за коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Local.

Отмечается, что недавний указ правительства Италии о чрезвычайном положении запрещает проведение фестивалей и ярмарок, поскольку они являются многолюдными мероприятиями, которые могут способствовать активному распространению коронавируса. Хотя этот указ и не запрещает рынки и базары как таковые.

«Наше решение о рождественских ярмарках не было лёгким. Но это было необходимо, так как опасный город не может привлечь туристов», — прокомментировал это решение Франко Янезелли, мэр Тренто, главного города провинции Трентино, славящейся своими рождественскими ярмарками, проводимыми даже в ночное время.

«На данный момент приоритетом является поддержка работы школ и предприятий, и поэтому мы должны отказаться от всего, что не является необходимым», — добавил чиновник.

Он также объявил, что средним школам придётся проводить 30% занятий онлайн, а бары должны закрываться в 23:00.

Отмечается, что отмена ночных рождественских ярмарок является тяжёлым ударом для туристической индустрии региона, ведь они приносят десятки миллионов евро для местной экономики.

Кстати, в Италии на утро 24 октября было зарегистрировано 484 869 случаев коронавируса, в том числе летальных — 37 059.

С начала пандемии, по данным на 8.00 утра 24 октября, зафиксировано в мире уже 42 490 365 случаев коронавируса (+495 729 за сутки), в том числе 1 149 238 летальных (+6 493).

Как сообщала Одесса News, власти столицы Польши — Варшавы — приняли решение о запрете мероприятий в новогоднюю ночь.