В Доброславе нашли альтернативу новогодней ёлке — из… кленовых листьев

Самую высокую новогоднюю ёлку из опавших кленовых листьев установили в Доброславе Одесской области, установив тем самым национальный рекорд.

Об этом сообщила в своём Facebook председатель Доброславского поселкового совета Людмила Прокопечко.



На создание ёлки пошло 24 194 осенних листа. Собирали их всей громадой. Так, ученики Доброславского УВК помогли собрать более 3,5 тысячи кленовых листов. Высота ёлки — 3м 50 см, диаметр — 2 м. Сооружали её в течение месяца.



Это уже 15-й рекорд Украины в посёлке.

Также в Доброславе открыли и резиденцию святого Николая.

В 2019 году доброславская ёлка, собранная из ракушек, тоже оказалась в национальном реестре рекордов.

Как сообщала Одесса News, 19 декабря в Одессе на Думской площади открылась главная ёлка города.

Фото: Facebook