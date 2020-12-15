Новый год к нам мчится: В Одессе готовятся к предстоящим праздникам

Главная городская ёлка Одессы откроется 19 декабря, в День святого Николая.

Об этом сообщил и.о. Одесского городского головы Павел Вугельман.

Главная ёлка Одессы откроется 19 декабря, а маленькие одесситы смогут позвонить Деду Морозу

К Новому году запланировано большое количество развлекательных мероприятий.

Так, в Летнем театре Городского сада 19 декабря откроется резиденция Деда Мороза, которая будет работать до 7 января ежедневно, с 14 до 18 часов.

По Приморскому бульвару будет курсировать паровозик для детей, а возле памятника герцогу де Ришелье будет установлена карусель. В праздничные дни они будут работать бесплатно. Также на бульваре можно будет угоститься новогодними лакомствами.

На Греческой площади откроется ледовый каток.

С 26 по 31 декабря маленькие одесситы смогут пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой, позвонив им в кол-центр.

Помимо праздничной иллюминации, в мэрии пообещали устроить яркие фотозоны.

Вугельман отметил, что основная часть праздничных мероприятий будет проходить онлайн, а на городских телеканалах будет транслироваться праздничный концерт и поздравление городского головы.

Фейерверки пройдут в каждом районе Одессы, чтобы избежать большого скопления людей в одном месте.

Дети льготных категорий адресно получат сладкие подарки.

В Одессе уже начали продавать новогодние ёлки и сосны. Чтобы после праздников не осталось брошенных деревьев, как это было в прошлом году, мэрия решила продолжить акцию «Меняем ёлку на конфеты».