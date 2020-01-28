«Раздевайся — поговорим» в Одесском драмтеатре

«Раздевайся — поговорим», — под таким названием 11 февраля пройдёт спектакль в Одесском Академическом драматическом театре.

Это ремейк нашумевшего спектакля «Ремонт или реставрация чувств».

История супружеской пары Филиппа и Джоанны, проживших много лет в браке. Идеальная семья. Успешная работа. Отличная квартира. Тёплые отношения… Но чего-то не хватает! Может быть, огня или страсти? Одни идут к психологу, другие, как наши герои, затевают РЕМОНТ!

Лёгкая, современная, энергичная, остроумная комедия порадует курьёзными ситуациями. Хотите перемен?!

Комедия для тех, кто не понаслышке знает о том, что такое семейная жизнь!

Начало комедии в 19:00.

Цена билетов 100 — 500 гривен.

Билеты можно купить здесь.

