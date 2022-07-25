Одесский кукольный театр ждёт детей и их родителей на «Приключения слонёнка»

Африка… Какая она?? Солнечная и разноцветная? А может быть чёрно-белая? А танцуют ли звери Джунглей африканские танцы?

Вы узнаете об этом обязательно, если отправитесь 30 июля вместе с любопытным Слонёнком к славной реке Лимпопо, где живёт довольно опасный Крокодил. Слонёнок будет маленьким-маленьким, а мир вокруг него большим и непонятным. Так что не удивляйтесь, если любознательный, как все дети, слонёнок однажды сунет свой маленький носик туда, куда совать его не следовало бы.

Чем же это закончится для нашего милого «почемучки»? Скорее всего, не так уж и плохо. Но пусть это будет нашей большой африканской тайной. Можем только рассказать, что в спектакле куклы необыкновенной величины и красоты, много музыки и танцев.

До встречи в Африке!

Автор – Галина Владычина

Режиссёр-постановщик – Михаил Урицкий (г. Киев)

Действующие лица и исполнители:

Слонёнок — Татьяна Щербетова

Бегемотиха, Попугаиха — засл. арт. Украины Ольга Чабан, Ангелина Смиян

Павиан, Лев, Крокодил — Андрей Кулишов

Жираф, Питон – засл.арт. Украины Валерий Стрелец, засл.арт. Украины Иван Цуркан

Страусиха, Птица Коло-коло — Александра Миркина.

Для детей от 5 лет.

Продолжительность спектакля – 1 час.

Начало в 11.00.

В театре есть укрытие.

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