В Одессе на Комитетской пожар: погибла хозяйка квартиры

15 декабря в 10:31 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: г.Одесса, Малиновский район, ул. Комитетская, 17/19.

Об этом информирует Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что по прибытию на место происшествия спасателями установлено возгорание домашнего имущества, в частности, повреждён диван, постельные принадлежности, в квартире на 7-м этаже 9-ти этажного жилого дома. В 10:42 пожар локализован и в 10:44 ликвидирован на площади 2 квадратных метра.

«Во время тушения пожара обнаружено тело хозяйки 1924 г.р.», — говорится в сообщении.

Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электронагревательного прибора. Ущерб устанавливается.

К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 15 человек личного состава ГСЧС.

Как сообщала Одесса News, 8 декабря пожарные ГСЧС тушили пожар в квартиры на 4 этаже пятиэтажки по ул. Посмитного, 20, кв. 31, в Одессе.