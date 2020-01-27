Ночью в Одесской области в пожарах погибли два человека

27 января одесские спасатели в двух районах области — Ананьевском и Тарутинском — после ликвидации пожаров обнаружили сгоревшие тела двух человек.

Об этом сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины в одесской области.

Так, сегодня в 3:07 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании одноэтажного жилого дома в пгт Тарутино. По прибытию на место вызова спасателей установлено, что горела веранда и домашние пожитки в одной из комнат. В 3:26 пожар удалось локализовать и в 4:06 ликвидировать на площади 25 м2. Однако на месте пожара обнаружен погибший хозяин дома 1956 г.р. Спасён пострадавший мужчина, которого в тяжёлом состоянии, с ожогами 50% поверхности тела, госпитализировали.

Причина пожара, смерти и убыток — устанавливаются.

Этой же ночью в 01:06 горел одноэтажный жилой дом в с. Ананьев Ананьевского района. По прибытию на место вызова спасателей сын хозяйки дома водой из вёдер, как смог, уже потушил пожар. Но спасти мать не успел. Она была найдена мёртвой в очаге пожара. Ей было 63 года.

Как сообщала Одесса News, в январе этого года в Одесской области пожары унесли жизни одиннадцати жителей региона — в сёлах Малая Васильевка Любашёвского, Грабово Кодымского, Лиманское Раздельнянского, Саханка Ширяевского, Выпасное Белгород-Днестровского районов, в Черноморском, а также в Малиновском районе Одессы.