В Одесской области Минобороны вернул себе ещё почти 27 тысяч га земли

Юридической службой Министерства обороны Украины совместно с военной прокуратурой приняты меры по фактическому возврату к сфере управления Министерства обороны Украины земельного участка, расположенного в Татарбунарском районе Одесской области.

Об этом сообщил юридический департамент Министерства обороны Украины.

«Во исполнение решения Одесского окружного административного суда, 16.01.2020 года Главным управлением Нрсгеокадастра в Одесской области издан приказ, которым утверждён проект землеустройства и передан Белгород-Днестровской квартирно-эксплуатационной части земельный участок площадью 26 744 га с изменением целевого назначения на земли обороны, для испытания вооружения и военной техники. Указанный земельный участок расположен на территории Тузловского сельского совета Татарбунарского района Одесской области», — говорится в сообщении.

Министерство обороны Украины продолжает работу по регистрации права постоянного пользования этим земельным участком.

Как сообщала Одесса News, в 2019 году хозяйственный суд Одесской области не поддержал позицию Минобороны о запрете любых действий властей Одессы на участке площадью 8,5 га, который де-факто относится к территории военного аэродрома «Школьный».