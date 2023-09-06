В Украине новый министр обороны — Рустем Умеров

Верховная Рада 6 сентября назначила Рустема Умерова министром обороны Украины.

Об этом сообщил в Telegram член фракции «Голос» Ярослав Железняк.

За принятие соответствующего проекта постановления №10004 в целом проголосовали 338 депутатов. Кандидатуру Умерова поддержали все фракции.

Нардеп от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко в Telegram обратила внимание, что Умерова парламенту представлял не президент Украины Владимир Зеленский, который по закону вносит в Раду кандидатуру на пост главы Минобороны, а представитель президента в Раде Фёдор Вениславский.

«Понимаю, что Зеленский сегодня с Блинкеном, но две минуты на представление своей кандидатуры точно можно было найти, уважая Конституцию и традицию», – считает она.

Для справки. Рустем Умеров родился 19 апреля 1982 г. в Самарканде (Узбекистан) в семье выходцев из Алушты (Крым). Умеров с 7 сентября 2022 года по 5 сентября 2023 года возглавлял Фонд госимущества Украины. До этого, в 2019 году, он был избран народным депутатом IX созыва от партии «Голос» (18-й номер в списке как беспартийный) и стал членом одноименной фракции.

В украинском парламенте занимал должность секретаря комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств, а также был заместителем члена Постоянной делегации в Совете Европы и сопредседателем депутатского межфракционного объединения «Крымская платформа».

Одесса News информировала, что 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский принял решение сменить главу Минобороны. На этой должности, по словам президента, он видит Умерова. 4 сентября Резников подал в Верховную Раду заявление об увольнении с должности.

5 сентября парламент уволил Резникова с должности министра, а Умерова – с должности Председателя Ф ГИУ.

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