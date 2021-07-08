ВМС Украины не позднее 2022 года будут иметь «москитный флот»

Военно-морские силы ВСУ будут иметь «москитный флот» с противокорабельными ракетами не позднее 2022 года.

Об этом во время конференции по вопросам украинских реформ в Вильнюсе сообщил министр обороны Украины Андрей Таран, пишет Укринформ.

«Не хочу вдаваться в детали, но прямо сейчас мы создаём так называемый «москитный флот». Не просто «москитный флот» без каких-либо возможностей. То, что мы пытаемся сделать, — это дать этим «москитам» современные боевые способности. Я хотел бы видеть по крайней мере в следующем году противокорабельные ракеты, которые будут установлены на этих малых кораблях. Это не секрет, в частности для россиян, у нас нет настоящего оружия, которое может остановить нападение с моря. Но очень скоро, я уверен в этом, не позднее следующего года, у нас будет с помощью США, Великобритании несколько малых кораблей «москитного флота», но с настоящей боевой способностью», — подчеркнул Таран.

Он сообщил, что Минобороны в этом году подписан приказ о вооружении ВМС ВСУ новой системой противокорабельных ракет, базирующейся на суше. Решается вопрос, какие ракеты будут устанавливаться на корвете, который строится в Турции.

«Также мы стараемся разработать определённые способности с привлечением боевых вертолётов. Мы готовим новые лопасти для боевых вертолётов и вооружим их новыми противокорабельными ракетами, которые можно будет применять против врага», — рассказал Таран.

Кстати. «Москитный флот» — совокупность быстроходных и манёвренных малых боевых кораблей, например, торпедных, сторожевых, ракетных, а также других малых катеров.

Как сообщала Одесса News, 4 июля Президент Владимир Зеленский заявил в Одессе, что США в следующем году начнут передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI, а в порту «Южный» формируется соответствующая инфраструктура.

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