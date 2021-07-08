Украина планирует приобрести ледокол

Кабинет Министров Украины выделил средства на приобретение научно-исследовательского судна — ледокола для украинских антарктических экспедиций и исследований Мирового океана.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Распоряжение о перераспределении некоторых расходов госбюджета, предусмотренных МОН на 2021 год, было принято 7 июля на заседании Кабмина, — говорится в сообщении.

«Это решение является чрезвычайно важным, ведь развитие полярных и океанографических исследований — один из приоритетов человечества в XXI веке. Украина входит в 30 стран мира, имеющих круглогодичные станции в Антарктиде. И это не только огромный престиж для нашего государства, но и широкие возможности для украинских учёных работать на мировом уровне и участвовать в решении глобальных проблем. Изучение и освоение ресурсов Мирового океана является одним из главных трендов развития науки и технологий в современном глобализированном мире, и в своё время Украина имела немалые достижения и наработки в области морских исследований», — заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Океанографический ледокол позволит учёным после длительного перерыва вернуться к исследованиям Мирового океана, создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами, а в перспективе — работать не только в Антарктиде, но и в Арктике, и, при необходимости, в других регионах океана.

Наличие собственного судна также поможет решить логистические проблемы на станции «Академик Вернадский», добраться до которой можно только морским путём и только в короткий период антарктического лета, когда океан вокруг не скован льдом. Для доставки годичных и сезонных экспедиций, грузов Украина пока вынуждена ежегодно фрахтовать иностранные суда.

Решение правительства должен утвердить Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета, после чего следующим шагом является приобретение судна.

Одесса News сообщала об участии одесситов в украинских єкспедициях на станцию «Академик Вернадский».

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