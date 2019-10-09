Кабмин согласовал назначение главы Одесской облгосадминистрации

Кабинет министров на заседании в среду одобрил предложение Президента Украины относительно назначения председателя Одесской областной государственной администрации.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что на заседании рассмотрен проект указа Президента о назначении руководителей областных государственных администраций. Среди них — предложение о назначении на должность председателя Одесской ОГА Куцого Максима Васильевича.

Как сообщала Одесса News, киевский предприниматель Максим Куцый подал e-декларацию в качестве претендента на должность главы Одесской областной государственной администрации.