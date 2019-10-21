Правительство упростило назначение субсидий некоторым категориям

Кабинет министров Украины одобрил изменения в постановления, которые упрощают назначение жилищных субсидий детским домам семейного типа, военнослужащим, гражданам старше 60 лет.

Соответствующее решение принято на заседании Кабмина в воскресенье, 20 октября, сообщается на Правительственном портале.

«Правительство одобрило изменения в постановление, которые упрощают назначение жилищных субсидий детским домам семейного типа, военнослужащим, гражданам старше 60 лет. В частности, детские дома семейного типа могут получить субсидию на сверхурочную площадь домов, а приобретённый ими автомобиль не приведёт к потере субсидии», — говорится в решении правительства.