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Правительство упростило назначение субсидий некоторым категориям

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Кабинет министров Украины одобрил изменения в постановления, которые упрощают назначение жилищных субсидий детским домам семейного типа, военнослужащим, гражданам старше 60 лет.

Соответствующее решение принято на заседании Кабмина в воскресенье, 20 октября, сообщается на Правительственном портале.

«Правительство одобрило изменения в постановление, которые упрощают назначение жилищных субсидий детским домам семейного типа, военнослужащим, гражданам старше 60 лет. В частности, детские дома семейного типа могут получить субсидию на сверхурочную площадь домов, а приобретённый ими автомобиль не приведёт к потере субсидии», — говорится в решении правительства.

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