Аграрной политикой и стратегическими отраслями будут управлять новые министры

5 сентября Верховная Рада поддержала назначение Германа Сметанина на пост министра по стратегическим отраслям промышленности.

Об этом сообщил народный депутат из парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Известно, что Герман Сметанин с 2014 по 2015 год работал в Харьковском конструкторском бюро машиностроения, являющемся составной частью Укроборонпрома. В дальнейшем работал главным конструктором и главным инженером Львовского бронетанкового завода. В 2020-2021 годах работал директором по производству ГП «Завод имени В.А. Малышева». С апреля 2021 по апрель 2023 года работал директором Государственного предприятия «Харьковский бронетанковый завод». В апреле 2023 года Кабинетом Министров Украины назначен генеральным директором ГП «Завод имени В.А. Малышева». 28 июня 2023 года Кабмин назначил его новым руководителем АО «Украинская оборонная промышленность».

4 сентября Верховная Рада поддержала отставку Александра Камышина с должности министра по стратегическим отраслям промышленности.

Также Верховная Рада поддержала назначение Виталия Коваля на должность Министра аграрной политики Украины.

Виталий Коваль был назначен главой ФГИУ 21 ноября 2023 года. В этой должности он работал до 5 сентября 2024 года. До этого он с 2019 года возглавлял Ровенскую областную государственную администрацию.

Одесса News информировала о назначении 5 сентября новых членов правительства.

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