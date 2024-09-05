Рада назначила новых членов правительства

Верховная Рада Украины 5 сентября проголосовала за назначение новых членов правительства.

Об этом народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк сообщил в Telegram.

Вице-премьером по восстановлению — министром развития общин и территорий Украины стал Алексей Кулеба. Ранее он занимал пост заместителя главы Офиса Президента Украины.

Ольгу Стефанишину Рада назначила вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — министром юстиции Украины. Евраоинтеграционное направления она возглавляет с июня 2020 года, пост руководителя Минюста перешёл к ней от уволенного 4 сентября Дениса Малюськи.

Законодатели утвердили нового министра защиты окружающей среды и природных ресурсов. Место получила Светлана Гринчук, с сентября прошлого года работавшая замминистра энергетики Украины.

Верховная Рада поддержала назначение Матвея Бидного на должность министра молодёжи и спорта Украины. Матвей Бедный был назначен на должность исполняющего обязанности министра молодежи и спорта 9 ноября 2023 года. С 2016 по 2020 год он выполнял функции директора департамента физической культуры и неолимпийских видов спорта. С 2020 года был заместителем министра молодёжи и спорта Вадима Гутцайта, подавшего в отставку в ноябре 2023 года.

Николая Точицкого назначили на должность министра культуры и стратегических коммуникаций. Он с 1993 года осуществлял дипломатическую деятельность. С 2017 года по 6 апреля 2021 года был послом Украины в Великом Герцогстве Люксембург по совместительству. 15 апреля 2024 г. был назначен заместителем руководителя Офиса Президента. 27 июля 2023 года Верховная Рада отправила в отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

Наталья Калмыкова назначена на должность министра по делам ветеранов Украины. Известно, что с 2018 по 2021 год Калмыкова была менеджером Благотворительной организации «Международный благотворительный фонд «Вернись живым». С июня по декабрь 2021 года занимала должность советника по гендерным вопросам Командования Сухопутных войск ВСУ. С февраля 2022 по сентябрь 2023 – исполнительный директор Украинского ветеранского фонда. 27 сентября 2023 года Кабинет министров назначил Калмыкову заместителем министра обороны по вопросам социального развития. Ранее эту должность занимала Юлия Лапутина. Её обязанности исполнял Герой Украины и ветеран Александр Порхун.

Как сообщала Одесса News, вместо освобождённого от должности министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы парламент назначил экс-заместителя начальника ОПУ Андрея Сибигу.

Фото: Укринформ

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