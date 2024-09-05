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В Одессе состоится традиционный юношеский турнир памяти Героя Украины Бориса Литвака

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5-8 сентября в Одессе состоится традиционный юношеский турнир, посвящённый памяти Героя Украины, почётного гражданина Одессы и Одесской области Бориса Давидовича Литвака.

Участие в соревнованиях примут баскетбольные команды трёх возрастных категорий: 2010-2011, 2011-2012, 2013-2014 годов рождения и младше.

Матчи пройдут в большом и среднем игровых залах СДЮСШОР имени Бориса Литвака (улица Пушкинская, 49).

Календарь игр здесь.

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