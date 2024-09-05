В копилке украинских паралимпийцев уже 52 медали

В Париже прошёл седьмой день Паралимпийских игр-2024.

За все эти дни наша команда завоевала 52 медали, оставшись в топ-7 медального зачёта Паралимпиады, сообщает издание XSPORT.

На вершине Паралимпиады находятся спортсмены из Китая — у них 135 медалей. Далее идут Великобритания (74 медали), США (63), Нидерланды (28, но 16 золотых), Франция – 50 и Бразилия (57).

Одесса News информировала, что легкоатлет Одесского РЦ «Инваспорт» Александр Литвиненко в соревнованиях по прыжкам в длину завоевал бронзовую медаль.

Кроме Александра, в составе Национальной сборной Украины из 140 спортсменов ещё 8 из Одесской области — Наталья Коненко (бочча), Константин Панасюк (пауэрлифтинг), Богдан Гриненко, Дмитрий Суханов, Екатерина Ткачук (плавание), Андрей Дорошенко, Василий Ковальчук, Ирина Щетник (стрельба пулевая).

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