В Паралимпийских играх-2024 в Париже примут участие 9 спортсменов из Одессы

В английском посёлке Сток-Мандевилл 24 августа британские спортсмены зажгли огонь Паралимпийских игр 2024, которые начнутся 28 августа в Париже.

Об этом сообщила пресс-служба Паралимпиады, пишет издание ГОРДОН.

Чемпионка Паралимпийских игр-2008 в Пекине по академической гребле Хелен Рейнсфорд и трёхкратный чемпион по керлингу Грегор Юэн зажгли паралимпийский огонь перед 250 зрителями в Сток-Мандевилле – на родине паралимпийского движения.

Первым факелоносцем паралимпийского огня стал президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс, пробежавший короткий круг по легкоатлетной трассе посёлка.

Начало самой «эстафеты передач» в Соединенном Королевстве запланировано на 25 августа. Огонь будет путешествовать во Францию через туннель под Ла-Маншем, в котором 24 британских факелоносца на полпути символически передадут огонь французским спортсменам.

На протяжении четырёх дней 1200 факелоносцев пронесут огонь через 50 французских городов, и на церемонии открытия Паралимпийских игр 28 августа будет зажжён паралимпийский огонь.

Паралимпиада 2024 состоится с 28 августа по 8 сентября в Париже (Франция). В составе сборной Украины на Паралимпиаде-2024 – 140 атлетов, представленных в 17 видах спорта. В составе команды 9 спортсменов из Одесской области — Наталья Коненко (бочча), Александр Литвиненко (лёгкая атлетика), Константин Панасюк (пауэрлифтинг), Богдан Гриненко, Дмитрий Суханов, Екатерина Ткачук (плавание), Андрей Дорошенко, Василий Ковальчук, Ирина Щетник (стрельба пулевая).

Одесса News информировала, что на предыдущих Паралимпийских играх от Одесской области принимали участие 8 спорсменов. Роман Полянский в соревнованиях по академической гребле получил паралимпийское золото, 2 медали — серебряную и бронзовую — привёз стрелок Василий Ковальчук, две бронзовые медали завоевала одесситка Ирина Щетник в соревнованиях по пулевой стрельбе, а стрелок Андрей Дорошенко получил серебро. Успехи остальных пяти одесситов были менее скромными: легкоатлет Александр Литвиненко оказался на 13-м месте в соревнованиях по бегу на 100 метров, пловчиха Екатерина Ткачук — на 9-м месте по плаванию вольным стилем на 100 метров, Юрий Стоев — на 8-м месте по стрельбе с малокалиберной винтовки с дистанции 50 метров, Константин Панасюк дошёл до 6 места в соревнованиях по пауэрлифтингу в весовой категории до 54 кг,

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