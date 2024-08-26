Гендиректор Telegram прилетел во Францию, чтобы поужинать, но был арестован в Париже

Вечером 24 августа французский телеканал TF1 сообщил, что в парижском аэропорту Ле-Бурже был задержан генеральный директор Telegram Павел Дуров.

Правоохранители считают, что отсутствие модерации в мессенджере, сотрудничества с правоохранительными органами, а также инструменты, предлагаемые Telegram (одноразовый номер, криптовалюта и т. д.), делают Дурова соучастником в торговле наркотиками, преступлениях против детей и мошенничестве.

25 августа в Telegram заявили, что они соблюдают законы ЕС, включая закон о цифровых услугах, а «Дурову нечего скрывать и он часто путешествует по Европе». «Абсурдно утверждать, что платформа или её владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой», – говорится в заявлении.

Мессенджер подчеркнул, что его услугами пользуется «почти миллиард пользователей».

«Используют Telegram как средство общения и как источник важной информации. Мы ждём скорейшего разрешения этой ситуации», – заявили в Telegram.

По законодательству Дурова могут содержать под стражей без предъявления обвинений («для допроса») максимум 96 часов.

Однако вечером 25 августа суд во Франции продлил ему арест, сообщило со ссылкой на собственные источники Agence France-Presse.

Собеседник AFP рассказал, что ордер на арест Дурова выдало Управление по делам несовершеннолетних Национальной полиции Франции (OFMIN). Ведомство ведёт предварительное расследование предполагаемых преступлений включительно с мошенничеством, незаконным оборотом наркотиков, кибербуллингом, организованной преступностью и пропагандой терроризма.

Также агентство выяснило, что Дуров прилетел в Париж из столицы Азербайджана Баку, чтобы поужинать. Гендиректора Telegram сопровождали телохранитель и личный помощник, которые всегда с ним.

Для справки. Telegram – это зашифрованный мессенджер, появившийся в 2013 году. Его запустил Павел Дуров, до этого основавший российскую соцсеть «ВКонтакте», запрещённую сейчас в Украине.

Одесса News информировала, что в марте 2024 года компания Telegram получила от украинских властей перечень «потенциально проблемных» каналов. В декабре 2023 года Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил, что в Telegram активизировали создание фейковых каналов бригад и батальонов сил обороны Украины, а глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, нардеп от «Голоса» Ярослав Юрчишин заявил в феврале 2024 года, что администрация Telegram отказывается блокировать каналы, распространяющие российскую пропаганду.

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