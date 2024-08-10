Олимпиада-2024: Спортсмены из Одесской области завершили свои выступления

В Париже (Франция) начался предпоследний, 15-й день ХХХІІІ летней Олимпиады, в котором принимают участие 140 представителей Украины.

Для спортсменов из Одесской области Олимпийские игры уже завершились.

Одесса News информировала, что одесские саблистки Елена Кравацкая и Алина Комащук получили командное «золото». Остальные спортсмены достойно, но без медалей представили нашу страну: теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская, борец из Тарутино Василий Михайлов, футболисты Максим Брагару и Владимир Салюк, стрелок Ирина Маловичко.

По итогам 14 олимпийских дней Украина на Играх-2024 в Париже в своём активе имеет 11 медалей (3 золота, 4 серебра и 4 бронзы) и занимает 18-е место в медальном зачёте. 9 августа Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок завоевали серебро в каноэ-двойке на дистанции 500 м.

10 августа в Париже разыграют очередные 39 комплектов медалей Олимпиады. Украинские спортсмены выступят в восьми видах спорта: прыжки в воду, гребля на байдарках и каноэ, борьба, художественная гимнастика, брейкинг, лёгкая атлетика, артистическое плавание.

Лиджируют спортсмены из США, Китая, Австралии, Япони, Великобритании.

Олимпиада-2024 завершится 11 августа.

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