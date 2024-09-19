В ночь на 19 сентября над Украиной сбито 42 беспилотника

В ночь на 19 сентября радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 46 средств воздушного нападения противника.

Оккупанты ударили по Харьковщине тремя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области, одной управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области, а также 42-мя ударными БпЛА типа «Shahed» (районы Приморско-Ахтарск, Курск – РФ), — информируют Воздушные Силы ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

«В результате противовоздушного боя сбиты все 42 ударных БпЛА! Также на восточном направлении сбита управляемая авиационная ракета Х-59/69», — говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.

Одесса News информировала, что в ночь на 18 сентября российские оккупанты нанесли удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины и 52-мя ударными БпЛА из районов Курска и Ейска РФ.

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