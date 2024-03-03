Щемящая сердце песня воскресенья: военный Андрей Смоленский, «Я — солдат»

Украинский военнослужащий Андрей Апостол Смоленский, который был тяжело ранен на фронте, 25 февраля на своём канале в YouTube презентовал клип на украинскую версию песни «Солдат» из репертуара украинской группы 5ʼNizza.

Апостол отметил, что сам сделал литературный перевод на украинский язык знаковой для него песни из своего детства.

«Сегодня 10-й год войны и начало 10 месяца моего лечения. С начала полномасштабной петь не хотелось совсем. После получения ранения говорить и петь уже не было возможности. Рот был зашит, а трахеостомическая трубка в гортани обеспечивала искусственную вентиляцию лёгких ещё в течение следующих двух месяцев, – написал он в Instagram. – Теперь эту возможность я вернул. Это были долгие девять месяцев борьбы за голос. Борьба продолжается. Однако впервые захотелось спеть полной грудью, чтобы показать несокрушимость нашей страны. Нашего голоса. Моего голоса».

Аэроразведчик Смоленский после ранения на фронте потерял зрение, частично обе верхние конечности и слышит всего на 30%. Бывший айтишник получил ранение во время выполнения боевого задания.

Песней прошлого воскресенья в издании Одесса News была песня «Відповідь» украинской группы «Океан Эльзы».

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