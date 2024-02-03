Зеленский провёл заседание Cтавки, Залужный докладывал 

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 2 февраля провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом Глава государства сообщил в Telegram.

«Провёл заседание Ставки. Сегодня пять вопросов. Первый – украинское производство дронов. План на 2024 год. Увеличены контракты. Спланировали дополнительный бюджет именно на дроны и обеспечим его исполнение», – написал Глава государства.

Доклады по этой теме, по словам Зеленского, делали вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров и Министр обороны Украины Рустем Умеров.

«В целом на этот год более 90% дронов на фронте – это отечественное производство. Благодарю каждую украинскую компанию, которая работает ради такой нашей силы. Спасибо каждому, кто тренирует операторов дронов. Спасибо каждому волонтёру, который помогает», – написал Зеленский.

Второй вопрос на Ставке был посвящён производству и импорту боеприпасов.

«Тоже увеличиваем контракты. И ускоряем производителей. Доклад – Министр обороны. Спасибо всем, кто работает 24/7 на производствах», – отметил Зеленский.

Он рассказал, что третьей темой Ставки была ситуация на фронте.

«Все ключевые направления. Авдеевка – особенно сложно. Докладывали Главком Залужный и командующие по направлениям – Москалёв, Cырский. Благодарю всех украинских воинов, которые держат позиции и уничтожают врага. Работаем с партнёрами, чтобы придать украинским воинам больше сил», – отметил Глава государства.

Четвёртым вопросом было строительство фортификаций.

«Наращивание фортификационных сооружений. Доклад премьер-министра Шмыгаля о финансировании. Доклад Министра обороны о сроках выполнения задач. Быстро реализуем. Спасибо всем, кто привлечён», – отчитался Президент.

Пятым вопросом на Ставке было состояние энергетики.

«Восстановление после российских ударов, физическая защита энергетики, наши системные шаги. Подробные доклады. Правительство – Шмыгаль, Кубраков. Энергокомпании – Чернышов, Кудрицкий. Проходим этот отопительный сезон стабильно», – заключил Зеленский.

Одесса News информировала о проведении предыдущего заседания Ставки Верховного Главнокомандующего 26 января 2024 года, на котором обсуждались «все важнейшие направления наших действий».

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