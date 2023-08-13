Песня воскресенья на Одесса News: Kalush Orchestra и Leo Mantis, «Хмари» 

Победитель «Евровидения-2022» рэп-группа Kalush Orchestra вместе с Leo Mantis в июне презентовали песню под названием «Облака».

«Презентуем вам трек «Облака». Он был записан ещё раньше, но мы с Leo Mantis уверены, что его тема будет актуальна всегда», – говорится в подписи к песне. По словам музыкантов, им очень понравился процесс создания песни и их синергия.

«Мы довольны результатом и представляем вам нашу совместную работу», – добавили музыканты.

Дні як хмари пролетять за вікном

Чому в цих днях нас нема

Дні від всіх нас кудись мчать на нітро

Чому в цих днях нас нема

Проти течії не попливеш часу

В тернових шляхах така сама гроза

У школі життя десятки ще класів

Чорні хмари най підуть собі полем

Сон перебитий, сонце сліпить

Перший на тебе промінь впав

Не забарився, точно встиг би

Ти поробити сотню справ

Рваними стежками вже не раз я додому гуляв

А ще галявинами

Кожен раз останній був раз, я це собі промовляв

Та жив обставинами

Дні як хмари пролетять за вікном

Чому в цих днях нас нема

Дні від всіх нас кудись мчать на нітро

Чому в цих днях нас нема

Хай життя не веде у оману

Бога розрізняю голоса

Правду ми донесемо словами

Не завжди донесе булава

Хай не будуть весла нам дровами

Бо не дарма в нас є голова

В далекому лісі, за степами

Де ніхто не бачить, не ламай

Рваними стежками вже не раз я додому гуляв

А ще галявинами

Кожен раз останній був раз, я це собі промовляв

Та жив обставинами

Дні як хмари пролетять за вікном

Чому в цих днях нас нема

Дні від всіх нас кудись мчать на нітро

Чому в цих днях нас нема.

Песней прошлого воскресенья была музыкальная история «Дым» в исполнении группы «Без обмежень».

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