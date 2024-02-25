Песня воскресенья: «Океан Эльзы», «Відповідь»

Украинская группа «Океан Эльзы» 23 февраля на своём канале в YouTube презентовала клип на песню «Відповідь».

«Это особая песня для нас. Она ​​о боли и памяти. О пожизненной благодарности. О сложном и длинном пути к победе. А ещё о вопросе «сколько ещё…» и об ответе, который каждый точно может найти в своём сердце», – говорится в анонсе на странице коллектива в Facebook.

Автором слов и музыки новой композиции стал фронтмен группы Святослав Вакарчук.

«Без слёз слушать невозможно. Спасибо вам. Как хочется мира, на всей нашей земле», «Трогательно. Украина борется со злом», «Это мощно и трогательно», – оценили композицию украинцы.

Скільки ще холоду збудеться, станеться?

Скільки ще виб’ється тих вікон?

Скільки в нас змолоду об весну пораниться?

Скільки ще виставлять тих ікон?

Моя відповідь виткана зморшками на чолі

Вартими тисячі слів

Вона вишита в пам’яті білими мальвами

Кована із сліз матерів

Скільки раз вдосвіта проспіває горлиця?

Скільки нам випаде теплих днів?

Скільки в нас ясенів від свинцю поколеться?

Скільки ще вирветься тих дубів?

Моя відповідь виткана зморшками на чолі,

Вартими тисячі слів

Вона вишита в пам’яті білими мальвами,

Кована із сліз матерів

Скільки нас полетить мріями до Заходу?

Хто із нас вирушить знов на Схід?

Скільки раз зацвіте яблуня під хатою

Поки ми перейдем зиму вбрід?

Моя відповідь виткана зморшками на чолі,

Вартими тисячі слів

Вона вишита в пам’яті білими мальвами,

Кована із сліз матерів

Вона вишита в пам’яті білими мальвами,

Кована із сліз матерів

Кована із сліз матерів …

Песней прошлого воскресенья в издании Одесса News была песня украинской певицы Оли Поляковой «Щоб не плакати, я сміюсь».

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