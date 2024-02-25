«Тузлівські лимани: війна та мир» (випуск 72) — з’явились перші весняні мігранти

В Національному природному парку «Тузлівські лимани», що в Одеській області, на тижні вже з’явилися перші весняні мігранти — чайки.

«Бачили чотирьох птахів на луках», — пише у Facebook доктор біологічних наук, одеський еколог Іван Русєв.

«Офіційно визнаною назвою виду Vanellus vanellus українською мовою є чайка. Саме цей термін є широко вживаним у науковій орнітологічній літературі та словниках української мови. У період русифікації України протягом ХХ ст. також затосовували синонім — «чибіс», що походить від рос. «чибис». Цю пташку неможливо переплутати завдяки довгому чубчику на потилиці і контрастному білому та чорно-зеленому пір’ю. Це кулик — чайка», — повідомляє знавець птахів.

Гніздиться кулик на відкритих, порослих травою ділянках, вологих або тимчасово затоплених. У деяких місцевостях зустрічається також на сухих ґрунтах агроценозів. Гніздо влаштовує на голій землі або в траві. У період шлюбних залицянь самці всіляко намагаються себе проявити, виконуючи у повітрі акробатичні трюки, видаючи специфічні крики і характерні звуки пір’ям крил.

Раціон харчування складається з різноманітних безхребетних, яких пташенята з батьками шукають в траві або на мілководдях.

За спостереженнями біолога, інші птахи — лебеді-кликуни та малі лебеді — вже готуються до довгого польоту з Тузлівських лиманів до Тундри.

«Часто вночі вони страждають від нетипових для них шумів війни. Їм потрібно подолати тисячі й тисячі км, щоб дістатися місць гніздування. Ці красиві білосніжні лебеді — малий або тундровий з Червоної книги України і кликун- прилітають з рашистської Тундри, щоб перезимувати в акваторіях НПП «Тузлівські лимани», або на лимані Сасик. Двічі в день вони зграями борознять повітряний простір над Кордоном «Тузлівська Амазонія» — улюблене місце ночівлі».

За словами Івана Русєва, літають ці птахи на поля озимини або ріпака.

Пізнавайте і радійте красі дикої природи. Адже недарма стародавній філософ Конфуцій казав: «Боги дали нам птахів, щоб ми бачили, що таке краса. Але ми рідко дивимося в небо і забуваємо про красу і свободу».

У попередньому екологічному випуску видання Одесса News «Тузлівські лимани: війна та мир» йшлося про фактично відкритий одеськими чиновниками сезон полювання під виглядом відстрілу хижих тварин, нібито хворих на сказ.

Фото: Іван Русєв/Facebook

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