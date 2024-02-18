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Песня воскресенья: Оля Полякова, «Щоб не плакати, я сміюсь»

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Украинская певица Оля Полякова 16 февраля на своём канале в YouTube презентовала клип на песню «Щоб не плакати, я сміюсь», который сняла режиссёр Соня Плакидюк. 

«В новой работе артистка примерила не только новый цвет волос, но и превратилась в рок-легенду, Фредди Меркьюри, – говорится в пресс-релизе. – В кадре Полякова предстала сразу в шести неожиданных образах – от уязвимой и беззащитной артистки до чемпионки ринга, которая каждый день тренируется спасать себя».

По словам Плакидюк, она хотела рассказать историю артистки, которая даже в моменты отчаяния остаётся верной принципу show must go on. 

«Как человек, работающий в шоу-бизнесе, я очень хорошо знаю, что никому не интересно, как плохо тебе на душе. Ты должен дарить радость, утешение, красоту и хорошее настроение, потому что это твоя работа и твоё призвание. Каждый образ имеет свою неслучайную функцию в этом рассказе», – призналась Плакидюк.  

Я витру сльози й очі нафарбую
Ніхто щоб не дізнався як сумую
Я посміхаюсь в інстрграммі ніби сильна така
Щоранку по шматках себе збираю

А по ночах твій номер набираю
Та я Навчилась добре рятувати себе сама
Щоб не плакати я сміюсь
Щоб забутися я нап’юсь

Втрачу голову і мені буде зовсім не соромно
Щоб не плакати я сміюсь
Щоб не здатися я борюсь
Біль маскую, поранену душу я сміхом лікую !

Червоним кольором малюю губи
І все одно давно що скажуть люди
Коли усе всередині болить красива завжди
Щоранку нові рани зашиваю

Живу на повну бо я правду маю
Щасливой бути всупереч усьому на цій землі.

Песней прошлого воскресенья в издании Одесса News была песня украинской певицы Loboda (Светланы Лободы) Mentor. 

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