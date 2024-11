Песня воскресенья в Одесса News: Артём Котенко, детское Евровидение, «Hear me now»

16 ноября в Мадриде (Испания) начался финал 22-го детского песенного конкурса «Евровидение 2024». Украину на конкурсе представлял 12-летний Артём Котенко из города Ахтырка Сумской области.

Артём выступил с песней «Hear me now» («Дом»), написанной музыкальным продюсером «Детского Евровидения» Светланой Тарабаровой.

Победителем «Детского Евровидения 2024» стала Грузия. По результатам голосования Украина заняла третье место.

Hear me now, hear me now

You’ll never be alone

Hear me now

Розкажи мені, чи бачиш кольорові сни

Розкажи, про що болить твоє серце

Довго я чекав, щоб сказати на весь світ

Я готовий боротись за тебе, поки чую свій

Біт, біт, біт, біт, біт

Біт, біт, біт, біт, біт

З неба дощем, з неба, з неба дощем

Біт, біт, біт, біт, біт

Біт, біт, біт, біт, біт

Інколи ми розбиваємось вщент

Інколи ми розбиваємось

Hear me now, hear me now

There is no better place than home

Hear me now, hear me now

You’ll never be alone

Hear me now, hear me now

There is no better place than home

Hear me now, hear me now

You’ll never be alone

Hear me now, hear me now

Hear me now

Дім – це там, де розправляєш крила

Де твоїх мрій зростає віра

Дім – де можеш бути ти собою

Тим, ким захочеш, рідні будуть з тобою

Дім – де, вірю, світло пробʼється

Твій голос почують, музику твого серця

Дім – де не самотній ніколи

Дім, там, де завжди дихає воля

Дихає воля, там, де дихає воля

Hear me now.

