«Тузлівські лимани: війна та мир» (109-й випуск): ой, летіли дикі гуси

Протягом трьох днів — з 11 по 13 листопада та зранку 14 листопада через Україну масово летіли дикі гуси з далекої Тундри країни-агресора РФ до Причорномор’я та Придунав’я.

Зазвичай, вони перед стартом до Причорномор’я відпочивають в зоні озера Манич-Гуділо, а потім широким фронтом летять вздовж Азово-Чорноморського узбережжя, значна частина якого зараз окупована, — повідомляє доктор біологічних наук, почесний професор, начальник науково-дослідного відділу Національного природного парку «Тузлівські лимани» Іван Русєв на своїй сторінці у Facebook.

«Мені вдалося в ці дні спостерігати проліт гусей в дельті Дністра, маючи рідкісну можливість бути повні світлі дні на вулиці і протягом повних трьох днів та частково вночі бачити і чути пролітні зграї (вночі лише до 22-23 години). Зграї гусей вдень на різних висотах — орієнтовно від 500 м до 2 км створювали неймовірне видовище», — пише Іван Русєв.

За його спостереженнями, в зграях, що з’являлися у небі кожні 20 хвилин, налічувалось від 50 до 400 птахів.

«В деяких зграях білолобих гусей в підзорну трубу можна було побачити і червоноволих казарок. Окремими зграями, переважно вночі летіли і лебеді клікуни. Десь в середині 90-х років, коли ми постійно вели моніторинг пролітних і зимуючих гусей у Північно-Західному Причорномор’ї, наша оцінка кількості пролітних білолобих гусей коливалась між 1,5 та 2 млн, а червоноволої казарки між 20-30 тис за осінній сезон. Але останніми роками їх стало доволі мало», — пише знавець.

Іван Русєв підкреслює, що війна також вплинула на міграційні шляхи та чисельність диких птахів, котрі міняють траси прольоту. «Також вони отримують шалений стрес від бомбардування, потужних шумів БпЛА і під час обстрілу шахедів. Особливо важка ситуація і умови проживання диких тварин на окупованих територіях і в зоні бойових дій. Щодо кількості гусей, які пролетіли останніми трьома днями у Дунай-Дністровському міжріччі, то за нашими розрахунками і оцінками, тільки через дельту Дністра, Дністровський лиман, де розташований Нижньодністровський національний природний парк, і вздовж Чорного моря в зоні населених пунктів Тузли, Лебедівка, де ми отримували інформацію від спостерігачів, орієнтовно пролетіло більше 100 тис білолобих гусей і до 5 тис дуже рідкісних, занесених у червоний список МСОП, червоноволих казрок. Частина з них зараз вже розташувалася у НПП «Тузлівські лимани». Інші полетіли далі — до Придунав’я», — інформує Іван Русєв.

Природознавець інформує також, що ймовірно, вже багато гусей є і в Румунії: «Там, на теренах ЄС, де немає впливу війни, вони перезимують і знову ранньою весною повернуться у Тундру до рашистів збирати важливі розвіддані».

Одесса News у попередньому екологічному випуску повідомляла, як в Національному природному парку «Тузлівські лимани» відзначили Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів.

Фото: Іван Русєв/Facebook

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