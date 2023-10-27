Украина вернула тела ещё 50 погибших защитников

Украина вернула на подконтрольную территорию останки 50 погибших защитников.

Об этом 27 октября написал в Telegram координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что ВСУ обеспечат надлежащую и безопасную перевозку погибших для передачи правоохранителям и судмедэкспертам для проведения следственных действий.

Одесса News информировала, что последний раз координационный совет информировал о репатриации тел украинских защитников 6 октября. Тогда удалось вернуть тела 64 бойцов.

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