Ночью оккупанты вновь атаковали Украину

В очередной раз оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе типа «Shahed-136/131». Воздушная тревога в Одесской области длилась 4 часа 03 минуты.

По информации Военно-Морских Сил ВСУ в Facebook, в Одесской области во время ночной атаки оккупантов силами и средствами Военно-Морских Сил ВС Украины были сбиты 2 дрона-камикадзе «SHAHED-136».

В «Укрзалізниці» предупредили, что в результате ночной воздушной атаки задерживается ряд поездов, в частности № 77/78 Одесса-Ковель (+2:44), № 105/106 Одесса-Киев-Пасс. (+0:41). На данный момент «движение всеми участками открыто, все поезда следуют собственным маршрутом под чётким контролем», — отметили в Укрзалізниці.

Сообщается также об атаке вражеских ударных беспилотников в Винницкой области где зафиксировано попадание в объект гражданской инфраструктуры.

Ночью в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены четыре ударных БпЛА типа «Shahed 131/136».

Состоянием на 8.30 утра Командование Воздушных Сил ВСУ проинформировало, что ночью из крымского мыса Чауда БпЛА типа «Shahed-131/136» были направлены преимущественно по южным регионам.

«30 ударных дронов были уничтожены в нашей зоне ответственности силами противовоздушной обороны: 20 – в Винницкой области, 6 – в Одесской области, 4 – в Николаевской области», — говорится в сообщении.

Инфографика: ВМС ВСУ

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy