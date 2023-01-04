Дела фронтовые: враг продолжает нести потери

Враг продолжает нести потери от огневого поражения авиацией и ракетно-артилерийскими подразделениями ВСУ.

Об этом в оперативной информации по состоянию на 06.00 4 января сообщил спикер Генерального Штаба Вооружённых Сил Украины Александр Штупун.

«Начались триста пятнадцатые сутки российского широкомасштабного вторжения. За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки захватчиков в районах населённых пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Марьинка, Новомихайловка, Победа и Красногоровка Донецкой области», — говорится в сообщении.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 03.01.2023

Подчёркивается, что враг продолжает нести потери в живой силе и технике. В частности, подтверждено поражение противника 2 января в районах населённых пунктов Токмак, Мелитополь, Бердянск, Пологи и Васильевка Запорожской области: уничтожены 2 склада боеприпасов, до 10 единиц военной техники разного типа, поражены 2 пункта дислокации оккупантов, ликвидированы и ранены до 260 российских военнослужащих.

Сообщается, что авиация сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения захватчиков и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники, склад боеприпасов и вражеский пункт управления БПЛА.

Как сообщала Одесса News, подтверждено огневое поражение подразделениями сил обороны Украины 31 декабря живой силы и военной техники противника в районе населённого пункта Чулаковка Херсонской области. Потери противника составили около 500 военнослужащих ранеными и погибшими.

На главном фото боец ВСУ.

Фото: Генштаб, ОК «Юг», ВМС, Командование ДШВ ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

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