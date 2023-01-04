В шторм волны несли к побережью Одесской области противокорабельную мину

В Одесской области Силы обороны обнаружили и ликвидировали морскую мину.

Об этом Военно-морские силы Вооружённых сил Украины сообщают в Facebook.

«В море на Одесчине обнаружена очередная противокорабельная мина, сорванная с крепления штормом. «Плавающую опасность» волны упрямо направляли в сторону побережья», — говорится в сообщении.

Подразделение Военно-морских сил ВСУ контролированно подорвало мину в море.

Как сообщала Одесса News, в конце декабря 2022 года на пляж в Одессе вынесло пакеты с водой питьевой аварийной, по всей вероятности, с затонувшего российского крейсера «Москва».

Скриншот: ВМС ВСУ

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