Ватикан прощается с Папой Римским

В Ватикане около 65 тысяч человек пришли попрощаться с бывшим Папой Римским Бенедиктом XVI, который скончался 31 декабря в возрасте 95 лет в своей резиденции в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ANSA.

Как отмечается, президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министр Джорджия Мэлони были среди первых, кто пришёл отдать понтифику дань уважения.

Проститься с Бенедиктом XVI в соборе Святого Петра все желающие смогут сегодня, в среду.

Похороны пройдут в четверг, 5 января, на площади Святого Петра. Их проведёт действующий Папа Римский Франциск.

Папу Римского Бенедикта XVI похоронят в гротах под базиликой, в гробнице, где похоронен святой Иоанн Павел II до своей беатификации.

Для справки. Бенедикт XVI занимал апостольский престол с 2005-го по 2013 год. Он отрёкся от престола из-за ухудшения здоровья, став первым с 1415 года Папой, который так поступил. Свои последние годы Бенедикт XVI провёл в монастыре Mater Ecclesiae.

Как сообщала Одесса News, Папа Римский Франциск использовал своё ежегодное рождественское обращение Urbi et Orbi, чтобы призвать к немедленному прекращению войны в Украине.

Фото: DW

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