В Одессе пьяный водитель насмерть сбил женщину

В Киевском районе Одессы, на проспекте Небесной сотни, пьяный водитель насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

По данным правоохранителей, автомобиль BMW, двигаясь со стороны проспекта Академика Глушко в направлении улицы Левитана, совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.

«От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. По предварительной информации, на момент ДТП в салоне легковушки находились три человека, среди которых две женщины и мужчина. Все они были с внешними признаками опьянения», – говорится в сообщении.

Следователи устанавливают, кто именно находился за рулём в момент происшествия. У всех находившихся в «BMW» лиц отобраны образцы на установление состояния опьянения.

Сведения о ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 3 ст. 286-1 УКУ.

«Речь идёт о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, повлекших смерть потерпевшего», — добавили в полиции.

Как сообщала Одесса News, полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего ночью 24 октября на улице Канатной в Одессе, в результате которого погибли мужчина и собака.

Фото: ГУ НП в Одесской области

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