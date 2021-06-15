Дверцы машины держите закрытыми, особенно на улице Ицхака Рабина в Одессе

37-летний житель одной из стран Закавказья на глазах у владельца автомобиля вытащил из открытого автомобиля сумку с деньгами и скрылся.

В сумке было 35 тысяч гривен, — сообщает Нацполиция в Одесской области.

«ЧП произошло на улице Ицхака Рабина. 46-летний одессит обратился за помощью к полицейским, которые по горячим следам раскрыли злоумышленника», — говорится в сообщении.

Как выяснилось, вор только что освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичные преступления.

«Полицейские задержали фигуранта в порядке статьи 208 УПК Украины, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Ему сообщили о подозрении в грабеже по ч.3 ст.186 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок от четырёх до восьми лет», — сообщил начальник отдела полиции №1 Одесского районного управления №1 Виктор Герасименко.

Как сообщала в мае 2021 года Одесса News, следователи территориального управления Госбюро расследований в Николаеве завершили досудебное расследование в отношении полицейского Овидиопольского отдела полиции ГУ Нацполиции в Одесской области, который в декабре 2020 года вместе с сообщником брызнули из перцового баллончика в глаза женщине и силой завладели её сумкой, в которой находились деньги и ювелирные изделия на 793 тысячи гривен.

Фото: отдел полиции №1 Одесского районного управления №1

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