В Одесской области произошло тройное ДТП, есть жертвы

Сегодня, 12 августа, в результате столкновения трёх автомобилей вблизи села Струмок Татарбунарского района Одесской области погибли четыре человека, ещё двое — ранены.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

«Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на автодороге «Татарбунары-Вилково». В результате столкновения автомобилей Fiat, Toyota и Volkswagen возле села Струмок погибли четыре человека», — говорится в сообщении.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Устанавливаются личности погибших и обстоятельства происшествия.

Предварительно установлено, что «Fiat», совершая обгон автомобиля, который двигался впереди, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Toyota». Незначительные механические повреждения получил также «Volkswagen», что, двигаясь позади, въехал в «Toyota».

Отмечается, что в результате столкновения несовместимые с жизнью травмы получили водитель и двое пассажиров «Fiat» — жители Измаила, 2000, 2001 и 1990 г.р., а также пассажир «Toyota» — житель Киевской области, 1953 г.р.

Кроме того, телесные повреждения различной степени тяжести получили водитель «Toyota» — жительница Киевской области, 1970 г.р., и пассажир «Fiat» — житель Измаила, 2000 г.р. Оба госпитализированы.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Фото: Нацполиция