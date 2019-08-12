Кому в Одессе 15 августа отключат газ

В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе высокого давления по улице Виноградной в Одессе 15 августа некоторым потребителям отключат газ.

Как сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства г. Одессы, газоснабжение будет прекращено с 09:00 до 17:30 по следующим адресам:

ул. Каштановая, 1;

ул. Рыночная, 1;

ул. Садоводческая, 54, 47;

ул. Центральная, 7;

ул. Институтская, 52, 53, 54;

ул. Виноградная, 25-а,23, 21, 17, 11, 7, 5, 1, 12, 10, 2-а;

ул. Лабораторная, 1/2а, 18/3, 18/1а, 18/1;

ул. Лабораторная, 1-н;

ул. Лабораторная, 19.