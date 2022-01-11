Кому в Одессе 12 января отключат газ

В связи с проведением работ на распределительном газопроводе высокого давления по адресу: ул. Генуэзская, 1/3 с 9:00 до 16:00 12 января некоторым потребителям в Одессе отключат газ.
Об этом сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства города.
В частности, будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:
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№ п/п
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Адрес отключения
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Название организации
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ул. Генуэзская, 3б
|ЖК «36 Жемчужина», многоквартирный дом
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ул. Генуэзская, 24д
|ЖК «Гольфстрим», многоквартирный дом, крышная котельная
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ул. Генуэзская, 24д кв.4
|ЖК «Гольфстрим», многоквартирный дом, крышная котельная
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ул. Генуэзская, 24б
|«Kadorr City Mall», торгово-офисный центр, крышная котельная
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