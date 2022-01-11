Кому в Одессе 12 января отключат газ

В связи с проведением работ на распределительном газопроводе высокого давления по адресу: ул. Генуэзская, 1/3 с 9:00 до 16:00 12 января некоторым потребителям в Одессе отключат газ.



Об этом сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства города.

В частности, будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

№ п/п Адрес отключения Название организации ул. Генуэзская, 3б ЖК «36 Жемчужина», многоквартирный дом ул. Генуэзская, 24д ЖК «Гольфстрим», многоквартирный дом, крышная котельная ул. Генуэзская, 24д кв.4 ЖК «Гольфстрим», многоквартирный дом, крышная котельная ул. Генуэзская, 24б «Kadorr City Mall», торгово-офисный центр, крышная котельная

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