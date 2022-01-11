На Молдаванке в Одессе завершены работы по капремонту двух старых лестниц — Курсантской и от жилого дома №43 на ул. Градоначальницкой до ул. Балковской.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что Курсантская лестница протяжённостью около 160 метров, соединяющая улицу Дюковскую с Балковской, одна из самых длинных и самых крутых лестниц общего пользования на Молдаванке. За долгие годы эксплуатации лестница пришла в технически неудовлетворительное состояние.

Капитальный ремонт этой лестницы был начат в рамках реализации проекта общественного бюджета Одессы. Были разобраны старые аварийные ступени, укреплена их основа, частично ступеньки были заменены на новые, капитально отремонтированы парапеты и поручни, уложена гранитная плитка, установлены скамейки и урны.

Также завершена реализация ещё одного проекта общественного бюджета Одессы, в рамках которого проведён капитальный ремонт лестницы от жилого дома №43 на ул. Градоначальницкой до ул. Балковской. Лестница длиной около 86 метров общего пользования.

На ней также разобрали старые аварийные ступени, укрепили их основу, старые поручни частично демонтированы и установлены новые, выполнен капитальный ремонт парапетов, уложены гранитная плитка, асфальтное покрытие шириной 1,5 м и длиной 60 м.

«Заказчиком работ выступило Управление инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета», — говорится в сообщении.

Работы по капремонту бульвара Жванецкого вышли на завершающий этап.

Как сообщала Одесса News, в Одессе перед новым годом были завершены ремонт и благоустройство бульвара Жванецкого на участке от улицы Гоголя до улицы Торговой.

Фото: «Одесса»

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