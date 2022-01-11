33 взрывоопасных предмета, в том числе 2 авиабомбы, обезвредили одесские пиротехники

9 января в Службу спасения поступила информация о том, что за пределами посёлка городского типа Великодолинское Великодолинской объединённой территориальной громады в поле во время земляных работ был обнаружен предмет, похожий на снаряд времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что прибывшие специалисты обследовали территорию и обнаружили 31 артиллерийский снаряд калибра 76 мм и 2 авиационные бомбы ФАБ 100.

Снаряды были извлечены из земли, перевезены на полигон и 10 января уничтожены.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2021 года одесскими пиротехниками было обследовано 3 гектара местности в Березовском районе Одесской области и извлечено более 300 единиц артснарядов и ручных гранат времён прошедшей войны.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat