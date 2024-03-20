Германия передаст Украине 100 тысяч своих снарядов и оплатит поставку ещё 180 тысяч

Украина летом начнёт получать оплаченные Германией боеприпасы в рамках чешской инициативы.

Об этом 19 марта заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в кулуарах заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», его цитирует n-tv, пишет издание ГОРДОН.

По его словам, Германия покроет расходы на покупку 180 тыс. боеприпасов, которые Чехия будет передавать Украине в рамках своей инициативы.

«Поставка будет происходить поэтапно и начнётся летом», – заявил Писториус.

Кроме того, министр рассказал, что Германия законтрактовала ещё 100 тыс. 155-мм боеприпасов на национальном уровне. Министр уточнил, что эти поставки в Украину планируется начать в этом году.

Эти обязательства, пояснил Писториус, являются частью нового пакета военной помощи Украине на 500 миллионов евро.

Одесса News информировала, 17 февраля чешский президент Пётр Павел заявил, что Чехия вместе с партнёрами ищет артбоеприпасы, чтобы передать их Украине. Он уточнил, что его страна нашла способ закупить 500 тыс. снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм.

В марте Павел заявил, что союзники собрали нужную сумму на закупку 800 тыс. артиллерийских снарядов для Украины. По его словам, к чешской инициативе присоединились 18 стран, в частности, Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада, Франция, Бельгия и Люксембург.

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