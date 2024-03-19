Бельгия готовит пакет военной помощи Украине на €412 млн

Бельгийское правительство одобрило выделение дополнительных €412 млн Украине для борьбы с российской агрессией.

Об этом 15 марта сообщил министр обороны страны Людивин Дедондер, пишет издание «ГОРДОН» со ссылкой на Belga news agency.

Пакет, в частности, включает три минных тральщика. Бельгия организует базовую подготовку личного состава для кораблей в Военно-морской академии, а Нидерланды обеспечат обучение экипажей, говорится в сообщении.

Также Бельгия поставит Украине бронированные машины скорой помощи, около 300 боевых бронированных машин Lynx, разработанных немецким концерном Rheinmetall. Кроме того, министерство обороны Бельгии планирует совместную с союзниками закупку разведывательных беспилотников.

Основную часть нового пакета помощи составляют артиллерийские боеприпасы (на общую сумму €373,1 млн), как из бельгийских запасов, так и закупленные в рамках чешской инициативы.

Для справки. Бельгия оказывает военную и финансовую помощь Украине с самого начала полномасштабного вторжения РФ. С начала 2024 года Бельгия передала Украине помощи на €575,7 млн. До конца года она достигнет 1 миллиарда евро.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy