Заразный Омикрон появился в Одессе

В одной из частных лабораторий Одессы путём теста ПЦР выявлен первый случай заболевания COVID-19 нового штамма «Омикрон».

Об этом вчера, 10 января, на аппаратном совещании сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Одесского горсовета Надежда Гончаренко.

“Это гражданин Украины, который работает за границей и вместе с семьёй прибыл в Одессу”, – сообщила чиновница.

По её словам, пациент чувствует себя хорошо, в госпитализации нет необходимости. Семья под присмотром медиков из частной клиники.

По состоянию на утро 11 января за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 5 429 новых подтверждённых случаев COVID-19 (в том числе детей – 306, медработников – 168); госпитализированы 915 человек. От коронавируса за всё время пандемии в Украине умерло 97 544 человека.



Как сообщала Одесса News, в Украине выявлен штамм коронавируса Омикрон в декабре 2021 года у человека, вернувшегося из Объединённых Арабских Эмиратов, где он контактировал с больными COVID-19.

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